Учитель отчитал школьника, посмевшего поспорить с депутатом
- 13 декабря 2019, 16:44
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В школе под Ростовом-на-Дону учитель устроил истерику в классе после того, как один из учеников посмел спорить с депутатом от «Единой России» Екатериной Стенякиной.
После своего выступления женщина предоставила возможность высказаться учащимся 11-го класса, и один из них заявил, что собирается вступить в КПРФ и с членами «Единой России» он по разные стороны баррикад.
Как сообщает Baza, Стенякина отреагировала на это вполне спокойно: усмехнулась, похвалила парня и ушла.
Однако преподавателя слова юноши возмутили. Он стал оскорблять школьника и обвинять его в том, что он опозорил весь класс. «Ты — идиот клинический! Этот человек помогает школе! Мебель покупал!» — в гневе кричал учитель.
Telegram-канал опубликовал аудиозапись речи разбушевавшегося педагога.
В итоге, по данным паблика, учителя отстранили от классного руководства, объявили ему выговор и заставили его принести школьнику извинения перед всем классом. Однако ученик эти извинения пока не услышал, поскольку перестал посещать школу из-за разразившегося скандала. Его родители поддержали сына и отказались общаться с руководством школы.
Примечательно, что урок, после которого произошел скандал, был посвящен правам человека и свободе слова.
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