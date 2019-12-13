Учитель отчитал школьника, посмевшего поспорить с депутатом

В школе под Ростовом-на-Дону учитель устроил истерику в классе после того, как один из учеников посмел спорить с депутатом от «Единой России» Екатериной Стенякиной.

После своего выступления женщина предоставила возможность высказаться учащимся 11-го класса, и один из них заявил, что собирается вступить в КПРФ и с членами «Единой России» он по разные стороны баррикад.

Как сообщает Baza, Стенякина отреагировала на это вполне спокойно: усмехнулась, похвалила парня и ушла.

Однако преподавателя слова юноши возмутили. Он стал оскорблять школьника и обвинять его в том, что он опозорил весь класс. «Ты — идиот клинический! Этот человек помогает школе! Мебель покупал!» — в гневе кричал учитель.

Telegram-канал опубликовал аудиозапись речи разбушевавшегося педагога.

В итоге, по данным паблика, учителя отстранили от классного руководства, объявили ему выговор и заставили его принести школьнику извинения перед всем классом. Однако ученик эти извинения пока не услышал, поскольку перестал посещать школу из-за разразившегося скандала. Его родители поддержали сына и отказались общаться с руководством школы.

Примечательно, что урок, после которого произошел скандал, был посвящен правам человека и свободе слова.