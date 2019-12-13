найти ×
   
  • USD -0.67
    62.55
  • EUR -0.57
    69.86
СохранитьСохранено0
×

147900

Учитель отчитал школьника, посмевшего поспорить с депутатом

Small f1a6d446e0
© vk.com

© vk.com

В школе под Ростовом-на-Дону учитель устроил истерику в классе после того, как один из учеников посмел спорить с депутатом от «Единой России» Екатериной Стенякиной.

После своего выступления женщина предоставила возможность высказаться учащимся 11-го класса, и один из них заявил, что собирается вступить в КПРФ и с членами «Единой России» он по разные стороны баррикад.

Как сообщает Baza, Стенякина отреагировала на это вполне спокойно: усмехнулась, похвалила парня и ушла.

Однако преподавателя слова юноши возмутили. Он стал оскорблять школьника и обвинять его в том, что он опозорил весь класс. «Ты — идиот клинический! Этот человек помогает школе! Мебель покупал!» — в гневе кричал учитель.

Telegram-канал опубликовал аудиозапись речи разбушевавшегося педагога.

В итоге, по данным паблика, учителя отстранили от классного руководства, объявили ему выговор и заставили его принести школьнику извинения перед всем классом. Однако ученик эти извинения пока не услышал, поскольку перестал посещать школу из-за разразившегося скандала. Его родители поддержали сына и отказались общаться с руководством школы.

Примечательно, что урок, после которого произошел скандал, был посвящен правам человека и свободе слова.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (4)

  • Small 9183bcf76a
    Alexandra Panсегодня, 17:02

    Кому только можем, тому и подлизываем, прекрасная страна!

  • Small default
    elena sokolovaсегодня, 17:06

    молодец школьник отстаивает свою точку зрения

  • Small d36243c0a5
    Nona Marukhyanсегодня, 17:07

    Я лично думаю что любой человек или будь он ученик имеет право высказать своё собственное мнение и не кто не может ему за это оскорблять...

  • Small 2906326534
    Сергей Лёвинсегодня, 17:25

    С одной стороны мне не нравится то, что не разрешают иметь свое мнение в нашей стране, с другой здесь понятно, что и в КПРФ не так все гладко, мы еще помним, что их руководители сделали с великой страной СССР

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
5743639читать позжечитаю позже
Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
16341031читать позжечитаю позже

главное


Экология
Общество
Мусорная реформа: альтернативный взгляд и поиск верного пути

Экологический активист рассказал об опасности мусоросжигательных заводов в России.

1012118читать позжечитаю позже

Здоровье
Названо самое распространенное заболевание у российской молодежи20 августа

В Росстате составили список недугов, основываясь на данных Минздрава.

4259482читать позжечитаю позже