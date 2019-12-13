Новогодняя ель приедет в Кремль из Бородина

Традиционная живая ель, которая украсит Московский Кремль на время новогодних праздников, будет спилена 13 декабря в Бородинском лесничестве под Можайском. Высота дерева — около 25 метров, возраст — 90 лет.

«15 декабря ель специальным автопоездом будет доставлена в Кремль. Ее установка на Соборной площади и украшение займут несколько дней», — цитирует ТАСС слова пресс-секретаря управляющего делами президента РФ Елены Крыловой.

Сопровождать автопоезд будет полицейский кортеж. Для торжественного въезда выбраны Спасские ворота. Наряжать и готовить дерево к празднику закончат 25 декабря. Выбранная ель прошла суровый контроль и опередила в этом «соревновании» 60 других претенденток. Она полностью соответствует требованиям по размеру и форме кроны, а также по возрасту.

Елки искали лесничие в течение всего года. Высота дерева должна быть не менее 25 метров, диаметром ствола — от 60 сантиметров, возраст — не старше 120 лет. В финал прошли 12 претенденток из 60, а «победила» — ель из-под Бородино.



Тем временем в одном из детских садов Екатеринбурга новогоднюю елку украли неизвестные. Вместе с игрушками.