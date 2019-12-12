Более 90% россиян заявили, что не испытывают проблем с продуктами питания

Росстат опубликовал результаты проведенного в 2018 году исследования рациона питания жителей России. По итогам этого исследования 95,4% жителей нашей страны считают, что не испытывают значительных трудностей с продуктами питания.

Количество россиян, кто может позволить себе ту «еду, какую хотят», составило 51,7%. А 43,7% респондентов проинформировали, что не всегда могут позволить себе любимые продукты, хотя каких-либо затруднений с едой они не испытывают. Число россиян, которые иногда сталкиваются с недостатком еды, равняется 4,6%.

За пять лет снизилась острота ситуации с питанием в многодетных семьях — количество тех многодетных семей, которые не испытывают проблем с доступностью и количеством еды, выросло с 39,8% в 2013 году до 42,5% в 2018 году. Однако 7,5% многодетных семей, согласно данным 2018 года, по-прежнему, сталкиваются с недостатком еды. Также возросло число домохозяйств, состоящих из инвалидов, в которых нет значительных трудностей с покупкой необходимых продуктов и качеством рациона. В 2018 году этот показатель составил 90,2%, а в 2013 он держался на уровне 88,7%, — констатировали в Росстате.

Почти половина респондентов (46%) оценивают состояние своего здоровья как хорошее. Примерно такое же количество россиян (45%) считают, что состояние их организма удовлетворительное.

Отдельный блок исследования был посвящен оценке состояния здоровья детей. В целом, по мнению родителей, состояние здоровья 81,5% детей в возрасте от 3 до 13 лет можно оценивать как хорошее. Однако, если среди детей от 3-х до 6 лет таких было 82,3%, то в возрастной группе с 7 до 11 лет процент детей с хорошим состоянием здоровья уменьшился до 81%, а в возрастной группе 12−13 лет — до 80,7%.

