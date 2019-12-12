Археологи впервые нашли шапочки, которые носили в Древнем Египте

Команда археологов во время раскопок в городе Амарна совершила необычное открытие: им удалось найти древний головной убор, который часто встречается в живописи Древнего Египта.

Это конусообразная шапочка из воска, которая, вероятно, для египтян имела духовное значение. Головной убор носили во время священных ритуалов, поясняют ученые.

Шапочку обнаружили в погребении девушки, которая скончалась в возрасте 20 лет. Так как тело умершей неплохо сохранилось благодаря мумификации, ученые смогли исследовать останки.

На голове девушки находился предмет, который позже был идентифицирован как шапочка из воска. Также во время этих раскопок археологи нашли еще одно погребение, где в таком же головном уборе покоился подросток 15 лет, пол которого не установлен.

В Амарне, построенной фараоном Эхнатоном, есть тысячи могил простых людей, но мы впервые находим такие головные уборы. Это во многом поможет нашему исследованию, — считают авторы работы.

Ученые считали, что священные головные уборы будут найдены в могилах представителей высокой знати, но оказалось, что конусообразные головные уборы использовали и обычные люди.

Для определения материала шапочки были использованы инфракрасные и рентгеновские аппараты. Скорее всего, для создания головного убора брали пчелиный воск.

Согласно предыдущим исследованиям, такие головные уборы могли быть своеобразным освежителем воздуха, который при нагреве издавал приятный запах. Но в найденных шапочках следы ароматических веществ не были обнаружены.