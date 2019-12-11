Путин обвинил Европарламент в искажении истории Второй Мировой войны

Президент России Владимир Путин назвал беспардонной ложью резолюцию Европарламента, обвиняющую СССР в развязывании Второй Мировой войны наряду с Германией. По мнению главы государства, теперь искажением исторической правды занимаются не только наследники пособников нацистов, но и вполне респектабельные международные институты.

«Как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года, и на Советский Союз 22 июня 1941 года», — отметил Путин.



Российский лидер добавил, что «людей, которые пытаются спорить с этой ложью, обвиняют в информационной войне против демократической Европы».

Но мы продолжим рассказывать о событиях, фактах Великой Отечественной войны, раскрывать и публиковать архивные материалы во всей их полноте. Будем рассказывать и о трагической судьбе наших пленных, и о мужестве подпольщиков, и о Холокосте, и о бесчинствах националистов, приспешников Гитлера, — пообещал Путин.

В сентябре Европарламент принял резолюцию «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы». В ней, в частности, утверждалось, что Вторую мировую войну развязали Германия и Советский Союз, подписавшие акт о ненападении, передает «Интерфакс».

Напомним, что аналогичные акты с Германией подписывали также Великобритания, Польша и Франция.