найти ×
   
  • USD -0.01
    63.57
  • EUR +0.07
    70.46
СохранитьСохранено0
×

-117368

Путин обвинил Европарламент в искажении истории Второй Мировой войны

Small f632c44589

Президент России Владимир Путин назвал беспардонной ложью резолюцию Европарламента, обвиняющую СССР в развязывании Второй Мировой войны наряду с Германией. По мнению главы государства, теперь искажением исторической правды занимаются не только наследники пособников нацистов, но и вполне респектабельные международные институты.

«Как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года, и на Советский Союз 22 июня 1941 года», — отметил Путин.

Российский лидер добавил, что «людей, которые пытаются спорить с этой ложью, обвиняют в информационной войне против демократической Европы».

Но мы продолжим рассказывать о событиях, фактах Великой Отечественной войны, раскрывать и публиковать архивные материалы во всей их полноте. Будем рассказывать и о трагической судьбе наших пленных, и о мужестве подпольщиков, и о Холокосте, и о бесчинствах националистов, приспешников Гитлера, — пообещал Путин.

В сентябре Европарламент принял резолюцию «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы». В ней, в частности, утверждалось, что Вторую мировую войну развязали Германия и Советский Союз, подписавшие акт о ненападении, передает «Интерфакс».

Напомним, что аналогичные акты с Германией подписывали также Великобритания, Польша и Франция.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

  • Small 890b87703b
    Vladimir Bogatyrevсегодня, 20:04

    То, что сделали со страной за тридцать лет и позволяет теперь и Европарламенту, и всем прочим обливать грязью Советский Союз. Как и тот фанерный ящик, который в мае водружают на Красной площади, как и запрет даже на упоминание роли Сталина в Отечественной войне в речах на 9-е мая. В общем, все хороши, со всех сторон копают, и спор с Европой кажется странным - взгляды-то у граждан очень близкие. Думаю даже, если бы не ссора с Западом из-за того, кому наживаться на сибирских недрах, из-за Крыма, Украины вполне могли бы согласиться друг с другом, проклясть СССР и сойтись на том, что Советская власть проклята, Сталин - профан и изверг, воевать не умели, но Запад в лице Англии и Америки подставил вовремя плечо, и обманутый русский народ в последний момент все же одержал нелогичную победу.

Экология
В США потратили 20 миллионов долларов на борьбу с озерной форелью
3010539читать позжечитаю позже
Здоровье
Названо самое распространенное заболевание у российской молодежи
4259482читать позжечитаю позже

главное


Общество
Юмор
Фотограф делает обычные фото на паспорт, но за кадром происходит вакханалия

Пылает огонь, люди стоят вверх ногами и хулиганят вовсю.

17015786читать позжечитаю позже

Здоровье
Общество
Похудевшая на 88 кг бухгалтер пожаловалась на ухудшение сексуальной жизни21 августа

До похудения женщина весила 168 кг и употребляла 3500 калорий ежедневно.

7033718читать позжечитаю позже