Эндокринолог перечислил болезни, предшествующие развитию диабета

Сахарный диабет — это одно из самых распространенных заболеваний, которому часто не придают особого значения. А зря, так как эта болезнь нередко может приводить к тяжелым осложнениям, влекущим за собой инвалидность и даже летальный исход.

Принято считать, что лишний вес является основным фактором риска развития диабета, но кандидат медицинских наук эндокринолог Юрий Потешкин рассказал «Ридусу», что сахарный диабет — это очень коварное заболевание и предвестников диабета может быть несколько.

Лишний вес, безусловно, увеличивает риски развития не только диабета, но и многих других заболеваний. Например, онкология, болезни сердца и сосудов тоже могут возникнуть из-за ожирения. Но помимо этого фактора есть еще ряд моментов, на которые следует обратить внимание, — рассказал «Ридусу» Потешкин.

Сахарный диабет может возникнуть, если у кого-то из ваших близких родственников (родители, бабушки, дедушки) был диабет. Эти люди в первую очередь находятся в зоне риска.

Также стоит обратить внимание на уровень сахара в крови женщинам, которые родили ребенка весом больше 3600 граммов. Юрий Потешкин пояснил, что такой вес может указывать на то, что во время беременности у женщины неправильно вырабатывался сахар.

Еще в зоне риска находятся девушки с диагнозом „поликистоз яичников“ (СПКЯ), а также мужчины и женщины с высоким уровнем холестерина, давлением и заболеваниями сердца, в особенности ишемическая болезнь, — отметил собеседник «Ридуса».

Несмотря на это, лишний вес по-прежнему играет ключевую роль в вопросах диабета. Например, недавнее исследование ученых из Стэнфордского университета показало, что снижение индекса массы тела (ИМТ) снижает риски развития диабета, даже если у вас есть наследственный фактор.

В своей работе специалисты изучили связь между ИМТ, семейной историей диабета и генетическими факторами риска, влияющими на диабет II типа. Всего было проанализировано 287 394 медицинские карты пациентов в возрасте от 40 до 69 лет.

Оказалось, что почти у 5% участников ранее был диагностирован диабет типа II и у них был как наследственный, так и фактор лишнего веса. Компьютерное моделирование показало, что при снижении ИМТ всего на 1—2 килограмма риск развития сахарного диабета снижался на 1,37%.