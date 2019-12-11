Астероид Бенну выбрасывает свою пыль в космос

Руководители миссии OSIRIS-REx снова радуют любителей астрономии новыми подробностями об астероиде Бенну. Недавно астрономы разместили снимки, на которых можно увидеть, как астероид разрушается и выбрасывает пыль в космос.

Напомним, что Бенну — это астероид, который сформировался из обломков других космических тел. Астероид получил свое название в честь птицы Бенну, которая является символом воскрешения Осириса — царя загробного мира в Древнем Египте.

Во время космической миссии OSIRIS-REx, аппараты которой тщательно исследовали астероид в этом году, ученые заметили, что на поверхности Бенну постоянно происходят взрывы.

OSIRIS-REx — это межпланетная космическая станция, главной целью которой является сбор грунта с астероида Бенну. Сейчас зонд подошел на рекордно близкое расстояние к космическому телу, а уже в следующем году станция должна опуститься на Бенну, чтобы взять образцы в его поверхности.



Во время сближения с астероидом аппарат зафиксировал несколько взрывов, которые сопровождались выбросом в космос около 400 частиц размером до нескольких десятков сантиметров.

Со стороны может показаться, что Бенну — это комета, так как за ним тянется огромное количество частиц, напоминающих хвост.

На видео внизу можно посмотреть на траекторию движения выброшенных частиц.