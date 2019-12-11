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Найден ценный в Древнем Египте амулет против сглаза

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Wikipedia

© Wikipedia

Международная команда археологов во время раскопок в Омане (на юго-востоке Аравийского полуострова) совершила уникальную находку — склеп овальной формы.

По предварительным данным, сооружение было построено между сотым годом до нашей эры и трехсотым годом нашей эры. Помимо самого здания археологи обнаружили несколько интересных артефактов.

Раскопки в этой местности, получившей название Вилайата Дибба, начались только в этом году. Сначала ученые раскопали склеп, который в древности мог быть частью крупного погребального комплекса.

Склеп был рассчитан на 12 человек, которые могли быть родственниками.

Во время исследования сооружения мы обнаружили останки 12 человек. Сейчас мы занимаемся исследованием этих останков, но, скорее всего, получить ДНК не удастся из-за плохой сохранности. Пока что у нас есть только богатый погребальный инвентарь, который поможет рассказать об этих людях, — рассказали участники раскопок.

Среди погребального инвентаря археологи нашли керамические, каменные и бронзовые сосуды, оружие, украшения и мелкие фигурки, а также ценный древнеегипетский амулет, который называется «глаз Гора».

Глаз Гора — это, пожалуй, один из самых знаменитых древнеегипетских символов. Согласно египетской мифологии, этот символ изображает левый глаз бога Гора, выбитый в схватке с конкурирующим богом Сетом.

Напомним, что бог Гор — это бог неба и солнца в облике сокола, человека с головой сокола или крылатого солнца. А Сет — это олицетворение зла в египетской мифологии. Сет, или Сети, — это бог пустыни, хаоса, ярости, войны, разрушения и смерти.

Существует множество версий мифа о потере Гором своего глаза, но итог у легенды всегда один: глаз помог воскреснуть отцу Гора — богу Осирису. С тех пор Осирис у древних египтян считался богом возрождения, царем загробного мира и судьей душ усопших.

А сам символ глаза египтяне стали использовать как амулет от невзгод, сглаза и болезней. Практически у всех мумий археологи находят глаз Гора на браслете или различных погребальных вещах. Считается, что он должен защитить умершего в загробном мире.

Конечно, у простых египтян этот знак встречается не так часто, как у фараонов и жрецов, отметили археологи.

В Омане не так часто можно обнаружить ценный артефакт во время раскопок. Дело в том, что эта территория максимально удалена от центрального Египта, но тем не менее торговые пути Древнего Египта дошли и до этого края Аравийского полуострова, отметили руководители раскопок.
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Комментарии (5)

  • Small 9098fb539d
    Bogdan Volkovсегодня, 12:03

    Когда читаю мифологию разных стран всегда нахожу сходство между Богами разных народов, такое ощущения, что Боги были одни, а каждый народ рассказал все по своему, даже можно провести параллель между Гором и Иисусом

  • Small 18ac72a44f
    Александр Мореевсегодня, 12:15

    Интересная находка, посмотреть бы все фото. давно уже в Египте ничего не находили, когда они уже начнут копать под Сфинксом, во всех видео рассказывают, что там есть подземный ход.

  • Small 7f55257516
    Tanya Shevchenkoсегодня, 12:29

    Что-то непонятно. Этот амулет древние египтяне использовали от сглаза и болезней или всё-таки закапывали с покойником чтобы защитить его в загробном мире?

  • Small default
    elena sokolovaсегодня, 12:32

    о как интересно! вот бы там побыть и все потрогать!

  • Small default
    Михаил Морозовсегодня, 12:45

    Ну это довольно ценная находка. Я бы провёл более доскональное исследование с целью выявления точного возраста находки.

00161

Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза в РФ онлайн-покупок

Small bbba69a8c7
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова снизить порог беспошлинного ввоза в Россию посылок из иностранных интернет-магазинов, сообщает ТАСС.

Снижение порога беспошлинного воза в РФ посылок с 1 января 2020 года с 500 евро до 200 евро — это реализация решений, которые обсуждалипсь применительно к этой сфере ранее, — сказал агентству пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.

По его словам, резолюция Медведева на письме Силуанова не означает, что это решение «конечное». «Оно еще будет обсуждаться, в том числе и в евразийской комиссии», — отметил Осипов.

По информации источника агентства, Силуанов объясняет свою позицию тем, что при пересылке товаров для личного пользования не взимается ввозная таможенная пошлина и НДС, в то время как в традиционной рознице такие платежи присутствуют.

Ранее Силуанов предложил снизить порог беспошлинного ввоза в страну посылок из зарубежных онлайн-магазинов с 1 января года до 100 евро, с 1 января 2021 года до 50 евро, а с 1 января 2022 года до 20 евро, отмечает URA.RU.

Сейчас российские покупатели могут в месяц приобретать в иностранных интернет-магазинах товары без уплаты пошлины на сумму до 500 евро и весом до 31 килограмма.

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+0

Комментарии (0)

  • Small 9098fb539d
    Bogdan Volkovсегодня, 12:03

    Когда читаю мифологию разных стран всегда нахожу сходство между Богами разных народов, такое ощущения, что Боги были одни, а каждый народ рассказал все по своему, даже можно провести параллель между Гором и Иисусом

  • Small 18ac72a44f
    Александр Мореевсегодня, 12:15

    Интересная находка, посмотреть бы все фото. давно уже в Египте ничего не находили, когда они уже начнут копать под Сфинксом, во всех видео рассказывают, что там есть подземный ход.

  • Small 7f55257516
    Tanya Shevchenkoсегодня, 12:29

    Что-то непонятно. Этот амулет древние египтяне использовали от сглаза и болезней или всё-таки закапывали с покойником чтобы защитить его в загробном мире?

  • Small default
    elena sokolovaсегодня, 12:32

    о как интересно! вот бы там побыть и все потрогать!

  • Small default
    Михаил Морозовсегодня, 12:45

    Ну это довольно ценная находка. Я бы провёл более доскональное исследование с целью выявления точного возраста находки.

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