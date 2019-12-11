Найден ценный в Древнем Египте амулет против сглаза

Международная команда археологов во время раскопок в Омане (на юго-востоке Аравийского полуострова) совершила уникальную находку — склеп овальной формы.

По предварительным данным, сооружение было построено между сотым годом до нашей эры и трехсотым годом нашей эры. Помимо самого здания археологи обнаружили несколько интересных артефактов.

Раскопки в этой местности, получившей название Вилайата Дибба, начались только в этом году. Сначала ученые раскопали склеп, который в древности мог быть частью крупного погребального комплекса.

Склеп был рассчитан на 12 человек, которые могли быть родственниками.

Во время исследования сооружения мы обнаружили останки 12 человек. Сейчас мы занимаемся исследованием этих останков, но, скорее всего, получить ДНК не удастся из-за плохой сохранности. Пока что у нас есть только богатый погребальный инвентарь, который поможет рассказать об этих людях, — рассказали участники раскопок.

Среди погребального инвентаря археологи нашли керамические, каменные и бронзовые сосуды, оружие, украшения и мелкие фигурки, а также ценный древнеегипетский амулет, который называется «глаз Гора».

Глаз Гора — это, пожалуй, один из самых знаменитых древнеегипетских символов. Согласно египетской мифологии, этот символ изображает левый глаз бога Гора, выбитый в схватке с конкурирующим богом Сетом.



Напомним, что бог Гор — это бог неба и солнца в облике сокола, человека с головой сокола или крылатого солнца. А Сет — это олицетворение зла в египетской мифологии. Сет, или Сети, — это бог пустыни, хаоса, ярости, войны, разрушения и смерти.

Существует множество версий мифа о потере Гором своего глаза, но итог у легенды всегда один: глаз помог воскреснуть отцу Гора — богу Осирису. С тех пор Осирис у древних египтян считался богом возрождения, царем загробного мира и судьей душ усопших.

А сам символ глаза египтяне стали использовать как амулет от невзгод, сглаза и болезней. Практически у всех мумий археологи находят глаз Гора на браслете или различных погребальных вещах. Считается, что он должен защитить умершего в загробном мире.

Конечно, у простых египтян этот знак встречается не так часто, как у фараонов и жрецов, отметили археологи.