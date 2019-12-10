Биатлониста Бабикова лишили возможности даже тренироваться

Российский биатлонист Антон Бабиков, занявший на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде 41-е место в спринте и 14-е в индивидуальной гонке, отправлен в Россию без своей винтовки.

В итоге он лишен возможности не только выступать в каких-либо соревнованиях, но даже тренироваться.

«Возможности тренироваться и выступать на Кубке России у него нет, так как я не могу забрать винтовку у другого спортсмена», — пояснил News.ru личный тренер Бабикова Виктор Никитин.

По его словам, это беспрецедентный случай неорганизованности Союза биатлонистов России (СБР). Дело в том, что спортсмену пришлось добираться за свой счет до Стокгольма, а оттуда лететь в Россию. Несмотря на то, что президент СБР Владимир Драчев обещал задействовать Бабикова на Кубке IBU, в итоге биатлониста все-таки отправили домой.

Винтовку ему не дали, поскольку она была оформлена вместе с оружием команды. Теперь Бабиков сможет получить ее только после третьего этапа Кубка мира и возвращения сборной на родину.

Ранее сообщалось, что очередной сезон в российском биатлоне начался со скандала. Руководство Союза биатлонистов России (СБР) обвинили в несоблюдении договоренностей при определении состава сборной на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.

