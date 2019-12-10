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На горнолыжном курорте Шерегеш погиб сноубордист

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© flickr.com

© flickr.com

Приехавший на отдых из Новокузнецка 33-летний сноубордист погиб во время катания на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области.

Как сообщается на сайте курорта, спортсмен катался на необорудованной трассе рядом с подъемником.

Провалившись в ручей с головой, он не смог оттуда выбраться. Предварительная причина смерти — асфиксия, говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные трагедии происходят каждый снежный сезон. Туристы погибают из-за снежных ям, конусов под елями и курумника, которые нужно избегать при спуске в первую очередь.

На практике никто всерьез не обращает на это внимание, а Ростуризм даже рекомендует Шерегеш для новичков.

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