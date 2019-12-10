Путин поддержал идею увольнять чиновников за хамство

Президент России Владимир Путин поддержал идею члена член СПЧ Кирилла Кабанова об увольнении государственных и муниципальных служащих за оскорбления и хамство. Единственное, подчеркнул глава государства, необходимо «продумать детали», чтобы «это отрегулировать в нормативной базе».

«В целом я полностью разделяю вашу позицию. Если человек пришел на работу в государственный орган или муниципальный и еще хамит там, людей оскорбляет, ему там не место. Но как это отрегулировать в нормативной базе, давайте подумаем», — сказал Путин на заседании Совета по правам человека при президенте РФ.



Я полностью поддерживаю мнение главы государства о разработке критериев, по которым наступает ответственность за хамство, — прокомментировала политтехнолог Алена Август. — Такие вещи, как грубость и хамство, люди воспринимают по-разному. Очень важно, чтобы были очень четкие критерии. Мне кажется, необходимо определить, какие слова являются маркерами. Ведь многие наши чиновники, к примеру, не знают, что слово «инвалид» в цивилизованном мире давно считается дурным тоном. То есть даже такие мелочи, как кажется этим чиновникам, могут обидеть человека с ограниченными возможностями.

«Кроме того, есть целый ряд табуированных тем. В частности, нельзя оценивать, кто и как воспитывает своего ребенка. У всех по этому поводу имеется собственный взгляд. Естественно, в лексиконе чиновников не должно быть нецензурных слов. Но это на самом деле сложные материи. Уровень критичности к собственным словам, он разный. Поэтому, мне кажется, нужно собрать определенных специалистов (тех же лингвистов, политтехнологов, пиарщиков и телевизионщиков), которые смогут разработать определенные критерии», — заключила эксперт.