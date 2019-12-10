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Сотрудника подразделения по борьбе с наркотиками задержали с гашишем

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

В Сургуте задержан сотрудник местного подразделения МВД по борьбе с наркотиками, у которого при себе оказался гашиш.

Как сообщили РИА Новости в региональном УМВД, оперуполномоченного задержали сотрудники подразделения собственной безопасности ведомства при содействии ФСБ.

«При себе в момент задержания у него находились пакетики с наркотическим веществом» — сказал собеседник агентства.

По результатам экспертизы в одном из более чем 20 пакетиков оказался гашиш массой около 1,5 грамма. Наркотические вещества были также обнаружены в ходе обыска по месту жительства задержанного.

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу. Из органов он будет уволен по отрицательным мотивам.

Его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

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Комментарии (1)

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    Владимир Агутинсегодня, 19:25

    Полтора грамма? Разрабатывали заранее? Да сто пудов реальная причина там в другом кроется - тут только повод нашли. Он или коррупционер, а доказать не смогли, или наоборот - и нашли как прикрыть. Ну или количество там было много большее, но он уже на первом э
    этапе смог "вопросы порешать".

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