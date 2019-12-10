Сотрудника подразделения по борьбе с наркотиками задержали с гашишем

В Сургуте задержан сотрудник местного подразделения МВД по борьбе с наркотиками, у которого при себе оказался гашиш.

Как сообщили РИА Новости в региональном УМВД, оперуполномоченного задержали сотрудники подразделения собственной безопасности ведомства при содействии ФСБ.

«При себе в момент задержания у него находились пакетики с наркотическим веществом» — сказал собеседник агентства.

По результатам экспертизы в одном из более чем 20 пакетиков оказался гашиш массой около 1,5 грамма. Наркотические вещества были также обнаружены в ходе обыска по месту жительства задержанного.

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу. Из органов он будет уволен по отрицательным мотивам.

Его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.