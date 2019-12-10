Сотрудника подразделения по борьбе с наркотиками задержали с гашишем
- 10 декабря 2019, 18:51
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Сургуте задержан сотрудник местного подразделения МВД по борьбе с наркотиками, у которого при себе оказался гашиш.
Как сообщили РИА Новости в региональном УМВД, оперуполномоченного задержали сотрудники подразделения собственной безопасности ведомства при содействии ФСБ.
«При себе в момент задержания у него находились пакетики с наркотическим веществом» — сказал собеседник агентства.
По результатам экспертизы в одном из более чем 20 пакетиков оказался гашиш массой около 1,5 грамма. Наркотические вещества были также обнаружены в ходе обыска по месту жительства задержанного.
В отношении полицейского возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу. Из органов он будет уволен по отрицательным мотивам.
Его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
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