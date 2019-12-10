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Башкирские полицейские перевозили неприкрытый труп по городу в прицепе маши

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

Решение полицейских Белорецка провезти по городу в прицепе служебной машины ничем не прикрытый труп мужчины вызвало большой общественный резонанс.

Очевидец опубликовал в соцсети фотографию, на которой запечатлено тело мертвого мужчины, находящееся в прицепе полицейского автомобиля.

«Что за отношение? Хоть бы накрыли чем-нибудь», — приводит «Башинформ» слова самого автора снимка.

Такой нетрадиционный способ перевозки трупа вызвал возмущение у многих пользователей. Кто-то даже заметил, что перевозка осуществляется с нарушениями ПДД — без номера на прицепе и фонарей.

«Вообще-то, трупы полиция не обязана возить. Должны быть специальные службы», — заметил другой комментатор.

В пресс-службе республиканского МВД объяснили изданию, что тело мужчины с признаками насильственной смерти было доставлено в морг с использованием прицепа, который находился неподалеку от места происшествия. Почему полицейские ничем не прикрыли труп, в пресс-службе комментировать не стали.

фото: vk.com

фото: vk.com

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