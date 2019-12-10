На Дальнем Востоке начали выдавать ипотеку под 2%

На Дальнем Востоке началась выдача ипотечных кредитов под 2% годовых. Первыми получателями «Дальневосточной ипотеки» стали три молодые семьи из Владивостока. Двухпроцентные сертификаты им вручил первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев.

«Рад, что наша инициатива поддержана руководством страны и воплощена в реальный продукт. „Дальневосточная ипотека“ — беспрецедентная мера поддержки, адресованная молодежи и людям, желающим строить и жить на дальневосточной земле», — отметил Тырцев.

«Это просто замечательная программа, она точно будет востребована. Много молодых семей, которым тяжело купить жилье, тянут ипотеку в 10—12%. Кредит под 2% — это как взять квартиру в рассрочку», — поделилась получательница дешевого кредита Юлия Янина, которая собирается вместе с семьей отпраздновать новоселье уже в следующем году.

«Дальневосточная ипотека» стала неплохим подспорьем и для супругов Гридиных. Низкий процент позволит им выплачивать кредит за жилье и при этом не экономить на развитии детей.

Мы сможем обеспечивать кредит, и еще будут оставаться деньги на кружки и развивающие занятия для наших детей. Сказать, что мы благодарны, — ничего не сказать! Спасибо за эту программу! — сказала Светлана Гридина.

Инициатива разработки специальной жилищной программы для молодых семей и «гектарщиков» принадлежит Минвостокразвития России и АРЧК ДВ. Идею двухпроцентной ипотеки представил президенту РФ Владимиру Путину глава Минвостокразвития России Александр Козлов на полях ВЭФ. Глава государства данную инициативу поддержал.



Взять льготную ипотеку может полная или неполная молодая семья, где возраст супругов не достиг 36 лет, а также участники программы «Дальневосточный гектар». Срок кредита — до 20 лет, первоначальный взнос — 20%, максимальный размер кредита — 6 миллионов рублей.

