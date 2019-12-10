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На Дальнем Востоке начали выдавать ипотеку под 2%

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© minvr.ru

© minvr.ru

На Дальнем Востоке началась выдача ипотечных кредитов под 2% годовых. Первыми получателями «Дальневосточной ипотеки» стали три молодые семьи из Владивостока. Двухпроцентные сертификаты им вручил первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев.

«Рад, что наша инициатива поддержана руководством страны и воплощена в реальный продукт. „Дальневосточная ипотека“ — беспрецедентная мера поддержки, адресованная молодежи и людям, желающим строить и жить на дальневосточной земле», — отметил Тырцев.

«Это просто замечательная программа, она точно будет востребована. Много молодых семей, которым тяжело купить жилье, тянут ипотеку в 10—12%. Кредит под 2% — это как взять квартиру в рассрочку», — поделилась получательница дешевого кредита Юлия Янина, которая собирается вместе с семьей отпраздновать новоселье уже в следующем году.

«Дальневосточная ипотека» стала неплохим подспорьем и для супругов Гридиных. Низкий процент позволит им выплачивать кредит за жилье и при этом не экономить на развитии детей.

Мы сможем обеспечивать кредит, и еще будут оставаться деньги на кружки и развивающие занятия для наших детей. Сказать, что мы благодарны, — ничего не сказать! Спасибо за эту программу! — сказала Светлана Гридина.

Инициатива разработки специальной жилищной программы для молодых семей и «гектарщиков» принадлежит Минвостокразвития России и АРЧК ДВ. Идею двухпроцентной ипотеки представил президенту РФ Владимиру Путину глава Минвостокразвития России Александр Козлов на полях ВЭФ. Глава государства данную инициативу поддержал.

© minvr.ru

Взять льготную ипотеку может полная или неполная молодая семья, где возраст супругов не достиг 36 лет, а также участники программы «Дальневосточный гектар». Срок кредита — до 20 лет, первоначальный взнос — 20%, максимальный размер кредита — 6 миллионов рублей.

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Комментарии (1)

  • Small 566559a469
    Сан Санычсегодня, 16:02

    Конечно не каждый туда поедет жить,вот и продают за даром.там еще попробуй найти работу,тяжкий труд.Терпения всем кто решится переехать туда из центральной России

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