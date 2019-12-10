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Ученые нашли место рождения гигантского «плота пемзы» в Тихом океане

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© Twitter

© Twitter

Всем известно, что камни в воде тонут. Но правил без исключения не бывает. Некоторые извержения вулканов порождают тип породы с такой низкой плотностью, что он может держаться на поверхности воды. Речь идет о знакомой всем пемзе. Необычайно большое ее количество, образовавшее целый остров площадью 167 квадратных километров, сейчас дрейфует в юго-западной части Тихого океана в направлении Австралии. Откуда взялся этот плот размером со Смоленск, сумели определить ученые немецкого Центра исследований океана имени Гельмгольца (GEOMAR) в Киле.

Когда в начале августа 2019 года ученые нашли крупное скопление пемзы в водах островного государства Тонга, в качестве источника его происхождения назывались различные подводные вулканы. Но прямые доказательства добыли лишь немецкие ученые, опубликовавшие статью в издании Journal of Volcanology and Geothermal Research.

Виновник — до сих пор безымянный подводный вулкан в 50 километрах к северо-западу от архипелага Вавау. «В международной научной литературе он до сих пор фигурирует только под номером 243091 или как вулкан F», — поясняет доктор Филипп Брандл из GEOMAR.

В январе нынешнего года Брандл и несколько его соавторов работали в регионе на немецком исследовательском судне SONNE, изучая формирования новой коры в чрезвычайно динамичной области между Фиджи и Тонга. «Когда я летом увидел сообщения о „плоте из пемзы“ в средствах массовой информации, мне стало любопытно, и я начал проводить исследования со своими коллегами», — признается геолог.

Команда нашла то, что искала, на общедоступных спутниковых снимках спутника Европейского космического агентства (ESA) Copernicus Sentinel-2. Фотография была сделана 6 августа 2019 года. На поверхности воды видны четкие следы активного извержения. Поскольку изображения имеют точную географическую привязку, их можно сопоставить с батиметрическими картами морского дна. «Следы извержения точно соответствуют вулкану F», — подчеркнул доктор Брандл.

Для окончательной уверенности исследователи также сравнили данные с информацией станций глобальной сейсмической сети, записывающей сигналы извержений. «К сожалению, плотность таких станций в регионе очень низкая. Нашлись лишь две станции, зарегистрировавшие сейсмические сигналы извержения вулкана. Однако их данные согласуются с координатами вулкана F», — говорит Брандл.

Пемза может образовываться во время извержений вулканов, когда вязкая лава вспенивается вулканическими газами, такими как водяной пар и CO2. Это создает множество пор в охлаждающейся породе, делая ее плотность ниже, чем у воды. «Во время извержения под водой вероятность образования пемзы особенно высока», — объясняет доктор Брандл.

С помощью дополнительных спутниковых снимков ученые оценили размеры, а также направление и скорость движения «плота пемзы» до середины августа. Он медленно дрейфовал на запад. Команда также смогла определить масштабы подводного вулканического извержения. Оно соответствует индексу 2 или 3, что аналогично недавним извержениям Стромболи.

Ожидается, что с учетом текущего направления и скорости, «плот пемзы» в конце января или начале февраля ударит по Большому Барьерному рифу у восточного побережья Австралии. Биологи с нетерпением ждут этого события. Они полагают, что подобные «плоты пемзы» могут играть важную роль в расселении фауны на просторах Тихого океана.

Геологи из Киля хотели бы изучить образцы пемзы, чтобы более точно определить геохимию вулкана F. «Возможно, наши австралийские коллеги отправят нам несколько образцов в следующем году», — надеется доктор Брандл.

Недавно космические снимки спутника ESA помогли ученым создать трехмерную модель строения литосферы под Антарктидой. Изучение геологии этого континента затрудняют гигантские ледяные щиты.

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