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«Аэрофлот» отменил рейсы в Париж 10 декабря

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© Википедия

© Википедия

Общенациональная забастовка во Франции внесла корректировки в расписание авиакомпании «Аэрофлот». Рейсы из Шереметьево в Париж и обратно 10 декабря отменены, сообщил сайт перевозчика.

«В связи с общенациональной забастовкой во Франции „Аэрофлот“ вносит изменения в расписание рейсов 10 декабря 2019 года», — сказано в сообщении.

Компания пообещала отправить пассажиров рейсов SU2462 и SU2463 позднее, использовав для этого самолеты повышенной вместимости. Людей, прибывших на регистрацию обеспечат «всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами „Аэрофлота“», отмечается в сообщении.

С призывом сократить на 20% количество рейсов из-за всеобщей забастовки и массовых демонстраций 10 декабря обратилось к авиакомпаниям Главное управление гражданской авиации Франции (DGAC). Французы протестуют против пенсионной реформы, которую готовит правительство страны. Около 800 тысяч человек вышли на улицы 5 декабря.

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