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Учителя казанской школы отдохнули в ОАЭ за счет родителей учеников

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© pixabay.com

© pixabay.com

На средства, собранные с родителей учеников, руководители одной из гимназий Казани съездили в Объединенные Арабские Эмираты.

По словам прокурора республики Илдуса Нафикова, некоторые школы превратились в бизнес-центры по выколачиванию средств с родителей учащихся.

В частности, он рассказал, что в гимназии № 19 и лицее № 35 Казани члены администрации начисляли себе премии за счет сбора денег с родителей учеников. «За счет таких накоплений руководители ряда учреждений оплачивали себе мобильную связь, умудрились даже организовать корпоративные выезды в ОАЭ», — приводит слова прокурора «Татар-Информ».

Нафиков возмутился тем, что никто из вышестоящего руководства не обратил на это внимание и не пресек незаконные действия.

В свою очередь мэр Казани Ильсур Метшин пояснил, что поездка в ОАЭ была организована по итогам международной олимпиады и согласована с Управлением образования исполкома города. «Это были средства и учителей, и родительского комитета», — цитирует его издание.

Однако случившееся вызвало критику со стороны президента Татарстана Рустама Минниханова.

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Комментарии (1)

  • Small 7987cb1fec
    Arkanсегодня, 23:32

    О сенсацыю нашли,как бутто в этой школе сабираются деньги с радителей.

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