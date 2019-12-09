Учителя казанской школы отдохнули в ОАЭ за счет родителей учеников

На средства, собранные с родителей учеников, руководители одной из гимназий Казани съездили в Объединенные Арабские Эмираты.

По словам прокурора республики Илдуса Нафикова, некоторые школы превратились в бизнес-центры по выколачиванию средств с родителей учащихся.

В частности, он рассказал, что в гимназии № 19 и лицее № 35 Казани члены администрации начисляли себе премии за счет сбора денег с родителей учеников. «За счет таких накоплений руководители ряда учреждений оплачивали себе мобильную связь, умудрились даже организовать корпоративные выезды в ОАЭ», — приводит слова прокурора «Татар-Информ».

Нафиков возмутился тем, что никто из вышестоящего руководства не обратил на это внимание и не пресек незаконные действия.

В свою очередь мэр Казани Ильсур Метшин пояснил, что поездка в ОАЭ была организована по итогам международной олимпиады и согласована с Управлением образования исполкома города. «Это были средства и учителей, и родительского комитета», — цитирует его издание.

Однако случившееся вызвало критику со стороны президента Татарстана Рустама Минниханова.