Минприроды пригрозило мусорным коллапсом в России

Россия стоит на пороге мусорного коллапса из-за высокого риска банкротства региональных операторов. Долги перед ними должны быть немедленно погашены, для этого следует организовать полномасштабную агитационную компанию, заявил в своем письме к главам регионов страны глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

«Мониторинг ситуации с реализацией реформы обращения с твердыми коммунальными отходами показывает, что в ряде субъектов РФ возникла критическая ситуация. Минприроды фиксирует существенный риск прекращения оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО потребителям», — цитирует РИА Новости текст документа.

В Минприроды подчеркивают, что бюджетные организации должны погасить долги за вывоз мусора и навести порядок на контейнерных площадках. Информационная кампания, по мнению министра, сможет «улучшить собираемость платежей, чтобы избежать мусорного коллапса».

Отмечается, что собираемость платежей за вывоз твердых коммунальных отходов с юридических лиц не удается повысить более чем на 70%. Минприроды готово рассмотреть возможность компенсации для региональных операторов и переоценки нормативов накопления мусора.

К проблемным регионам в министерстве отнесли Алтайский и Красноярский края, Вологодскую, Курскую, Магаданскую, Новгородскую, Новосибирскую, Томскую, Челябинскую области, Алтай, Бурятию, Дагестан, Ингушетию, Северную Осетию-Аланию, Туву, Кабардино-Балкарию.

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