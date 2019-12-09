Картины Шагала и Дали выставят на московском аукционе по цене 1 рубль
- 09 декабря 2019, 18:14
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Работы выдающихся живописцев Марка Шагала, Василия Кандинского, Анри Матисса и Сальвадора Дали будут выставлены 14 декабря на аукционе в Москве по стартовой цене 1 рубль.
Беспрецедентный аукцион пройдет в честь открытия Центра современного искусства в арт-пространстве завода «Кристалл», сообщает пресс-служба аукционного дома «Литфонд».
Среди лотов — графический портрет Шагала «Витебский проповедник», работа Кандинского «Черные волнистые линии», живописное произведение Сергея Эйзенштейна «Античные руины» 1920-х годов, «Портрет Ильи Эренбурга» Матисса и декоративное панно «Атомная Леда» Дали.
«Также в каталоге аукциона — много уникальных предметов декоративно- прикладного искусства: от работ Карла Фаберже до предметов русского авангарда», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
На аукционе выставят и знаменитый серебряный бокал «Петрушка», созданный Михаилом Шемякиным.
Отмечается, что предаукционная выставка пройдет с 11 по 14 декабря в новом галерейном пространстве «Литфонда» на «Кристалле».
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