В детском саду в Астраханской области умерла 2-летняя девочка
- 09 декабря 2019, 16:28
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В одном из детских садов в Камызяке Астраханской области скончалась двухлетняя девочка.
По факту ее смерти в настоящее время проводится проверка, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.
«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.
Как уточнили ТАСС в ведомстве, ребенок не проснулся. Причина произошедшего пока не установлена.
Ранее «Ридус» писал о том, что в детском саду города Ефремов Тульской области умерла 5-летняя девочка. Она неожиданно потеряла сознание.
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