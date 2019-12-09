В детском саду в Астраханской области умерла 2-летняя девочка

В одном из детских садов в Камызяке Астраханской области скончалась двухлетняя девочка.

По факту ее смерти в настоящее время проводится проверка, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, ребенок не проснулся. Причина произошедшего пока не установлена.

Ранее «Ридус» писал о том, что в детском саду города Ефремов Тульской области умерла 5-летняя девочка. Она неожиданно потеряла сознание.