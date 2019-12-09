Почему российские школьники не сильны в математике

Российские школьники знают математику не лучше других учеников из разных стран. Об этом говорят результаты теста PISA, в рамках которого оценивается грамотность школьников в разных странах мира и умение применять знания на практике.

Школьники из России оказались на 30 месте по знанию математики. Кандидат педагогических наук Лариса Рослова рассказала «Ридусу», что результаты были вполне ожидаемыми:

Можно сказать, что в последние годы по всем критериям, связанным с оценкой математической грамотности, наблюдался рост, последний цикл — с 2015 по 2018 годы — показал определенную стабильность достигнутого, — сообщила «Ридусу» завлабораторией Института стратегии развития образования Российской академии образования (РАО), автор УМК по математике корпорации «Российский учебник», канд. пед.наук Рослова.

С 2004 года знания точных наук в стране явно улучшились. На это, по мнению Рословой, повлияло внедрение открытой системы государственной итоговой аттестации, а также появление в преподавании математики вероятностно-статистической линии.

Несмотря на стабильность, российские ребята не вошли даже в десятку лучших стран. Первое и второе место заняли школьники из Китая и Сингапура, зато России удалось опередить США и Беларусь, которые оказались на 37 и 38 месте соответственно.

По мнению эксперта, помочь школьникам улучшить знания в математике поможет изменение формата уроков.

Важно, чтобы ученики видели связь с ситуациями из реальной жизни, выполняя задания, и понимали, как можно применять полученные в рамках урока знания на практике, — говорит Лариса Рослова.

Но прежде чем менять формат занятий, учителя должны пройти профессиональную переподготовку. Также еще одной проблемой внедрения практики в уроки является нехватка времени на проведение и разработку таких занятий.