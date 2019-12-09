Вирус полиомиелита возвращается спустя 30 лет

Медики сообщили, что вирус полиомиелита снова активизируется и недавно в Малайзии был обнаружен первый за последние 27 лет случай заражения. Вирус диагностировали у трехмесячного ребенка, у которого не было прививки от полиомиелита.

Генеральный директор Министерства здравоохранения Малайзии Нур Хишам Абдулла сообщил, что вакцинация не обязательна в Малайзии, поэтому не удивительно, что такой серьезный и опасный вирус вновь тут проявился.



Напомним, что, по нормам ВОЗ, от полиомиелита прививают детей в 4,5 месяца, 6, 18 и 20 месяцев, а также в 14 лет. Никаких лекарств от этого вируса нет, и единственный способ защититься — иммунизация.

Повторная вакцинация во взрослом возрасте не нужна, уточняют медики. Вакцина хороша еще и удобством в применении: ребенку капают несколько капель препарата на корень языка.

Также доказано, что вакцинированный ребенок защищает не только себя, но и окружающих, так как после иммунизации он выделяет ослабленный вирус, тем самым заражая (вакцинируя) окружающих.



Но так как ребенок из Малайзии еще не достиг рекомендуемого возраста для прививки, он был особенно уязвим для вируса. Сообщается, что малыша доставили в реанимацию с лихорадкой и сильной мышечной слабостью.

Сейчас ребенку не угрожает опасность, но он до сих пор находится в изолированном боксе с респираторной поддержкой.