Аэротакси от Airbus успешно прошло летные испытания

Инженеры проекта аэротакси Vahana рассказали о последних успехах компании. Недавно им удалось провести все заключительные летные испытания электрического аэротакси.

Сообщается, что самый продолжительный полет аэротакси составил 19 минут 56 секунд. За это время Vahana смог развить скорость 185,2 километра в час.

Конечно, такси с пассажирами будет перемещаться на более безопасной скорости. Такие показатели были достигнуты в ходе испытаний, где нам важно было получить максимальные показатели, — уточняют в агентстве.

Испытания проводили специалисты из американского подразделения A3 европейского авиастроительного концерна Airbus. Всего за время летных экспериментов прототип аэротакси провел в воздухе 13,4 часа. Тестирование устройства длилось почти два года, и за это время Vahana совершил 138 полетов.

Напомним, что в рамках проекта Vahana Airbus планирует построить парк автономных мультироторных электрических VTOL-аппаратов, которые могли бы использоваться в городской среде для индивидуальных перевозок.

Конфигурация аэротакси

Само аэротакси представляет собой летательный аппарат с поворотными двигателями, где на консолях всех крыльев есть по четыре электромотора с воздушными винтами. Эксперты пояснили, что такое устройство позволяет аппарату не только экономично расходовать энергию, но и совершать вертикальный взлет и посадку.



Размер Vahana типичный для воздушных такси: его длина — 6,2 метра, а ширина — 5,7 метра. Высота аэротакси — 2,8 метра. Вместе с собственным весом аппарат способен поднять до 745 килограммов.

Во время предварительных испытаний электрическое аэротакси смогло перевозить либо одного пассажира, либо какой-нибудь груз, так как большую часть веса забирала масса самого аппарата.

Перевозить пассажиров или грузы такси сможет на небольшие расстояния до 50,24 километра, после чего аппарату требуется подзарядка.

В прошлом году сообщалось, что Airbus планирует сделать первую готовую к производству версию аэротакси к 2020 году, но пока что никаких конкретных дат не озвучивалось.