Поступили сообщения о минировании школ в городах на востоке России

Рабочая неделя в России началась для сотрудников правоохранительных органов и учащихся Владивостока, Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре, Уссурийска и Хабаровска сообщениями о минировании школ и колледжей. Всего поступило не менее двух десятков анонимных сигналов о заложенных взрывных устройствах.

«Оперативные службы проверяют школы Владивостока после поступления сообщений о минированиях. Ранним утром поступили сообщения о нахождении взрывных устройств в школах №№ 63 (Бородинская, 7), 74 (Харьковская, 7), 45 (50 лет ВЛКСМ, 27), 23 (Иртышская, 6), 59 (Терешковой, 25) и 82 (Адмирала Горшкова, 26). На местах работают спецслужбы и кинологи. Учащиеся и персонал эвакуирован из зданий школ», — цитирует ТАСС сообщение управления по делам ГО и ЧС администрации Владивостока.

В нескольких учебных заведениях проверка уже завершена. Взрывных устройств не нашли.

В пресс-службе администрации Приморья подтвердили сообщение о минировании школы № 6 в Уссурийске.

В пресс-службе УМВД России по Еврейской автономной области заявили, что всего поступили звонки о заложенных взрывных устройствах в восьми учебных заведениях Биробиджана.

«Утром, когда в учреждениях начался учебных процесс, в правоохранительные органы поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах», — сообщили в пресс-службе.

Все учебные заведения проверяются. Детей из зданий эвакуировали.

По Москве и Петербургу очередная волна «минирований» учебных заведений прокатилась несколько дней назад.