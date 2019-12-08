Два подростка погибли на юго-западе Москвы

Тела двух 16-летних подростков обнаружили вечером 8 декабря возле жилого дома на юго-западе столицы. Судя по повреждениям, оба упали с большой высоты. Один из пострадавших скончался на месте, второй умер в больнице, сообщила пресс-служба Главного управления Следственного комитета России по Москве.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 110 УК РФ (доведение до самоубийства)», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Мотивы совершенного поступка пока неизвестны. Следователи опрашивают очевидцев и знакомых.

В середине октября тело подростка нашли под окном жилого дома в Южном Бутове.