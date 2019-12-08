На митинге в Киеве Порошенко забросали яйцами

Бывшего президента Украины Петра Порошенко, возглавляющего партию «Европейский выбор», закидали яйцами на митинге, проходящем в Киеве в преддверии саммита «нормандской четверки».

Перед собравшимися на майдане Порошенко выступил с пламенной речью.

После завершения концертной программы и исполнения гимна Украины, Порошенко вновь вышел на сцену, чтобы выкрикнуть «Слава Украине», однако его новое явление народу уже было лишним. Участники митинга не сдержали своих эмоций и стали бросать яйца в экс-президента, сообщает ФАН.

Депутат Верховной Рады и член «Европейского выбора» Ахтем Чийгоз пытался защитить Порошенко от яиц, а тот в свою очередь призвал собравшихся поймать хулиганов.

Ранее «Ридус» писал о том, что накануне саммита «нормандской четверки» в Париже, где будет решаться судьба Донбасса, на площади Независимости в центре Киева собрались сторонники украинской оппозиции. Они пообещали президенту Владимиру Зеленскому проблемы и «новый майдан», если их не устроят итоги саммита. Митинг организовали три оппозиционные партии: «Европейская солидарность» Петра Порошенко, «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Голос» Святослава Вакарчука.