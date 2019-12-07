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Тренеру ЦСКА Гончаренко грозит наказание за матерную брань в адрес судьи

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© Станислав Красильников/ТАСС

© Станислав Красильников/ТАСС

После матча с «Краснодаром» главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко обматерил судью Василия Казарцева.

Этот эпизод был показан в прямом эфире на канале «Матч Премьер».

После финального свистка Гончаренко подошел к главному арбитру встречи Василию Казарцеву и в нецензурных выражениях высказал ему свое несогласие с его решением.

«И ты сейчас *** [ерундой] занимаешься. Там рука…» — цитирует «360» тренера. После этих слов звук в трансляции пропал.

Как отмечает телеканал, Казарцев трижды смотрел видеоповтор, в результате чего он сначала назначил пенальти в ворота ЦСКА, а потом отказался назначать 11-метровый в ворота «Краснодара».

Ранее Гончаренко уже позволял себе нецензурные высказывания в адрес арбитра в перерыве матча с «Сочи». После этого тренера ЦСКА дисквалифицировали на один матч и на второй условно, а также оштрафовали.

Скорее всего, Гончаренко снова будет дисквалифицирован и оштрафован. Как отмечает ФАН, согласно дисциплинарному регламенту Российского футбольного союза (РФС), использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении судьи наказывается дисквалификацией от двух до четырех матчей. Гончаренко также грозит штраф в размере 100 тысяч рублей.

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