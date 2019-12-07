В Нижнем Новгороде автомобиль сбил 11 детей

На улице Горького в Нижнем Новгороде столкнулись три автомобиля, в результате чего один из них вылетел на тротуар и сбил 11 школьников, которые шли в театр.

Пострадавшим от 15 до 16 лет, двое из них находятся в тяжелом состоянии, приводит РЕН ТВ сообщение пресс-службе МВД по Нижегородской области.

Как стало известно телеканалу, всего пострадали 13 человек.

По данным ГИБДД, пострадали 11 подростков и двое сопровождающих, сообщает ТАСС. «В момент ДТП на тротуаре была группа девятиклассников, которые в сопровождении двух взрослых организованно шли в театр», — уточнили агентству в ведомстве. Все пострадавшие госпитализированы.

Также сообщается о четырех столкнувшихся автомобилях.



Позже стало известно, что один взрослый скончался в больнице.

