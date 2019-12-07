В Нижнем Новгороде автомобиль сбил 11 детей
- 07 декабря 2019, 19:20
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На улице Горького в Нижнем Новгороде столкнулись три автомобиля, в результате чего один из них вылетел на тротуар и сбил 11 школьников, которые шли в театр.
Пострадавшим от 15 до 16 лет, двое из них находятся в тяжелом состоянии, приводит РЕН ТВ сообщение пресс-службе МВД по Нижегородской области.
Как стало известно телеканалу, всего пострадали 13 человек.
По данным ГИБДД, пострадали 11 подростков и двое сопровождающих, сообщает ТАСС. «В момент ДТП на тротуаре была группа девятиклассников, которые в сопровождении двух взрослых организованно шли в театр», — уточнили агентству в ведомстве. Все пострадавшие госпитализированы.
Также сообщается о четырех столкнувшихся автомобилях.
Позже стало известно, что один взрослый скончался в больнице.
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