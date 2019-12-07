найти ×
   
  • USD -0.09
    63.72
  • EUR +0.03
    70.76
СохранитьСохранено0
×

1012670

В Нижнем Новгороде автомобиль сбил 11 детей

Small f1a6d446e0
© visualhunt.com

© visualhunt.com

На улице Горького в Нижнем Новгороде столкнулись три автомобиля, в результате чего один из них вылетел на тротуар и сбил 11 школьников, которые шли в театр.

Пострадавшим от 15 до 16 лет, двое из них находятся в тяжелом состоянии, приводит РЕН ТВ сообщение пресс-службе МВД по Нижегородской области.

Как стало известно телеканалу, всего пострадали 13 человек.

По данным ГИБДД, пострадали 11 подростков и двое сопровождающих, сообщает ТАСС. «В момент ДТП на тротуаре была группа девятиклассников, которые в сопровождении двух взрослых организованно шли в театр», — уточнили агентству в ведомстве. Все пострадавшие госпитализированы.

Также сообщается о четырех столкнувшихся автомобилях.

Позже стало известно, что один взрослый скончался в больнице.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
4643639читать позжечитаю позже
Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
15141031читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Общество
Похудевшая на 88 кг бухгалтер пожаловалась на ухудшение сексуальной жизни

До похудения женщина весила 168 кг и употребляла 3500 калорий ежедневно.

7033718читать позжечитаю позже

Общество
Юмор
Фотограф делает обычные фото на паспорт, но за кадром происходит вакханалия20 августа

Пылает огонь, люди стоят вверх ногами и хулиганят вовсю.

16015786читать позжечитаю позже