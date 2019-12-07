Мэр Липецка объяснила, зачем она записала видео с матом

Мэр Липецка Евгения Уваркина заявила, что опубликованное в Сети видео, где она ругается матом, осматривая работу по реконструкции парка, предназначалось "для личной беседы".

По словам чиновницы, она приехала в парк утром 3 декабря и обнаружила, что на объекте почти никто не работает. Будучи возмущенной увиденным, она записала гневное видео, которое отправила в чат группы, где находятся люди, ответственные за стройку.

Ранее в пресс-службе липецкой мэрии предположили, что в интернет некрасивое видео с мэром мог слить кто-то из участников рабочего чата.

Депутат Липецкого облсовета Олег Хомутинский сегодня утром заявил о намерении обратиться в комиссию по этике с просьбой проверить видео с Уваркиной.