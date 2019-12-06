Адвокат заподозрил Навального в давлении на судей

В пятницу, 6 декабря, столичные суды продолжают рассматривать уголовные дела об участии в массовых беспорядках во время летних несанкционированных митингов в Москве. Глава ФБК Алексей Навальный заявил, что все «приговоры будут обвинительными» и призвал своих сторонников выходить к зданиям судов в поддержку фигурантов уголовных дел, поскольку они, по мнению Навального, невиновны.

Адвокат и бывший судья Александр Селютин назвал действия Алексея Навального попыткой давления на судей. Юрист напомнил, что только суд определяет виновен человек или нет. А если кто-то с решением суда не согласен, то в этом случае нужно подавать апелляцию, как того требует закон.

Сейчас стало модно воздействовать на судей пикетами и всякими призывами. Они, конечно, не читают всё это, у них нет на это времени, но при этом сам по себе факт того, что нужно бояться не только за чистоту принятого решения, но и за свою безопасность и, возможно, даже жизнь, заставляет негативно относиться к подобному. Единственное, на что опирается суд, — это закон, нравится это кому-то, в том числе Навальному, или нет, — пояснил Селютин в интервью РАПСИ.

Сегодня Кунцевский суд Москвы приговорил одного из участников несанкционированных митингов — студента ВШЭ Егора Жукова — к трем годам условного срока. Жукова признали виновным в призывах к экстремизму, которые он якобы распространял в опубликованных на YouTube роликах. Ему также запретили в течение двух лет пользоваться интернетом.

Напомним, что в период избирательной кампании в подписных листах независимых кандидатов в Мосгордуму были выявлены данные несуществующих и умерших людей. За это политикам отказали в регистрации на выборах. Такое решение Мосизбиркома послужило поводом для организации согласованных и несогласованных акций протеста.

Во время несанкционированного митинга в поддержку недопущенных к выборам кандидатов 3 августа в центре Москвы за нарушение общественного порядка было задержано около 600 человек.

До этого несанкционированная акция протеста 27 июля поставила антирекорд по задержаниям: 1373 человека (по данным «ОВД-Инфо»), из них более 600 — иногородние граждане.

За участие в несанкционированном шествии по центру столицы 10 августа полицейскими и сотрудниками Росгвардии были задержаны 136 человек.