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Путин наградил лучшего волонтера 2019 года

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Президент России Владимир Путин вручил премию жительнице Татарстана Инессе Клюкиной, которая стала победителем всероссийского конкурса «Доброволец России-2019» в номинации «Волонтер года».

Женщина была награждена за реализацию проекта «Э-моция». Это театральная студия, где занимаются молодые люди старше 18 лет с инвалидностью и без. Миссия проекта — формирование позитивного образа человека с инвалидностью через театральное творчество.

В рамках проекта «Э-моция» было проведено 35 театральных показах в десяти городах РФ. Представления студии посетили более шести тысяч зрителей, передает РИА Новости.

Всероссийский конкурс «Доброволец России» проводится уже в девятый раз. В этом году организаторы конкурса получили более 28 тысяч заявок, а грантовый фонд составил 45 миллионов рублей.

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