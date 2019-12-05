Большинство участников акции «Елка желаний» мечтают встретиться с Путиным

Запущенная перед Новым годом Акция «Елка желаний» собрала уже более двух тысяч записок с мечтами детей, страдающих тяжелыми заболеваниями, сирот и детей из малообеспеченных семей. Об этом сообщила представитель благотворительного проекта «Мечтай со мной» Эльвина Гильметдинова.

«В целом все мечты делятся на две категории. Первая — это нематериальные мечты, например, стать на один день машинистом поезда или стюардессой, прокатиться на Lamborghini или увидеться с Димой Биланом. Вторая — это материальные мечты, скажем, получить развивающие детские игры, цифровую технику или даже помощь в ремонте комнаты нуждающегося лица», — рассказала Гильметдинова газете «Взгляд».

По ее словам, многие из детей также мечтают посетить парад Победы в Москве и встретиться с президентом России Владимиром Путиным на Красной площади.

«Можно сказать, что президент является одним из наиболее популярных адресатов у детей», — отметила представитель проекта «Мечтай со мной».

Эльвина Гильметдинова напомнила, что подать заявку на исполнение заветного желания можно на сайте Елкажеланий.рф.



«Кто считает, что он подходит под соответствующую категорию, может зайти на сайт Елкажеланий. рф, подать заявку и прикрепить документ, подтверждающий принадлежность к той или иной группе. И если заявка проходит проверку — она попадает на нашу елку», — сказала Гильметдинова.

Акция "Елка желаний" была организована благотворительным проектом «Мечтай со мной», стартовавшим в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане. Этот проект исполняет заветные мечты детей (от 3 до 17 лет) и пожилых людей (от 60 лет). Осенью 2018 года проект вошел в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и приобрел статус всероссийского, а в декабре того же года проект поддержал президент России Владимир Путин. Глава государства исполнил пять заветных желаний тяжелобольных детей.

