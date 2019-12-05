В Домодедово открылась тематическая зона в честь Ломоносова

В пассажирском терминале Домодедово появилась тематическая зона «Территория открытий». Эта зона была открыта в честь присвоения аэропорту имени российского ученого Михаила Ломоносова.

В церемонии открытия приняли участие министр культуры Владимир Мединский, глава СПЧ Валерий Фадеев, реактор МГУ Виктор Садовничий и директор аэропорта Домодедово Игорь Борисов.

«Для нас большая честь сохранить память о великом ученом для путешественников со всего мира, которые летают через аэропорт Домодедово. Мы уже провели ряд мероприятий, посвященных присвоению имени аэропорту, и сегодня рады представить тематическую зону „Территория открытий“. Можно посетить кафе Lomonosov, посетить фотовыставку и познавательные мастер классы», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова Борисова.



Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым утвердил присвоение более чем 40 аэропортам имен выдающихся российских деятелей прошлого, выбранных во время общенародного голосования «Великие имена России».

