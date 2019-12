Сервис Shazam определил самую популярную песню 2019 года

Музыкальный сервис Shazam составил топ-10 песен 2019 года, которые чаще всего искали пользователи этого мобильного приложения.

Как сообщает Variety, первое место заняла композиция Bad Guy в исполнении американской певицы Билли Айлиш.

В тройку лидеров также вошли Someone You Loved шотландца Льюиса Капальди и Dance Monkey австралийки Tones and I.

Ремикс на песню Calma в исполнении Pedro Capo и Farruko расположился на четвертой строчке, а Piece Of Your Heart групп Meduza и Goodboys — на пятой, пишет издание.

Ранее музыкальный стриминговый сервис Spotify назвал самых прослушиваемых артистов десятилетия. Возглавил список канадский рэпер Дрейк. Второе и третье места заняли британский певец Эд Ширан и хип-хоп-исполнитель Post Malone соответственно.