Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7

Палата представителей конгресса Соединенных Штатов большинством голосов одобрила резолюцию, рекомендует не пускать Россию в «большую семерку». Документ поддержали 339 человек, 71 высказался против, сообщил ТАСС.

В тексте выражается «неодобрение» членства России в G7 «до тех пор, пока она не станет уважать территориальную целостность соседей и соблюдать стандарты демократического общества».

Резолюция не имеет законодательной силы для исполнительной власти США. Ее не обязательно соблюдать президенту.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, участие России в G7 дало бы положительный эффект. В Москве не собираются вести «гипотетические рассуждения» на этот счет и отвергают обвинения во вмешательстве в дела других стран.