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Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7

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Коллаж © Ridus.ru

Коллаж © Ridus.ru

Палата представителей конгресса Соединенных Штатов большинством голосов одобрила резолюцию, рекомендует не пускать Россию в «большую семерку». Документ поддержали 339 человек, 71 высказался против, сообщил ТАСС.

В тексте выражается «неодобрение» членства России в G7 «до тех пор, пока она не станет уважать территориальную целостность соседей и соблюдать стандарты демократического общества».

Резолюция не имеет законодательной силы для исполнительной власти США. Ее не обязательно соблюдать президенту.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, участие России в G7 дало бы положительный эффект. В Москве не собираются вести «гипотетические рассуждения» на этот счет и отвергают обвинения во вмешательстве в дела других стран.

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Комментарии (1)

  • Small 757773c8bb
    Жанна Бузинасегодня, 04:30

    Не очень и хотелось там быть. G20, ШОС или БРИКС гораздо престижнее и там большинство стран, которые не особо пляшут под дудку США.

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