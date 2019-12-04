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Dragon повезет на МКС мышей, сырье для пива, мороз и огонь

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© NASA

© NASA

Совершенно новая ракета-носитель Falcon 9 Block 5 с уже летавшим в космос кораблем Dragon стартует к Международной космической станции (МКС) с мыса Канаверал во Флориде 4 декабря в 20:51 по московскому времени. Миссия CRS-19 доставит на орбиту 2,5 тонны грузов в рамках программы Commercial Resupply Services. Что находится на борту грузовика?

Примерно треть веса, по данным NASA, составляет оборудование для научных экспериментов. В рамках физических исследований астронавты проследят за поведением огня в условиях отсутствия гравитации. Также Dragon везет оборудование для «Лаборатории холодных атомов» — устройства заморозки частиц вещества практически до абсолютного нуля (-273,15 градусов по Цельсию). Ученые говорят, что это — одно из самых холодных мест в известной части Вселенной.

Планируется проведение ряда биологических экспериментов. Для этого на орбиту Dragon повезет 40 живых мышей. Бедняг будут использованы для изучения деградации мышц в космосе. Кроме того американская пивоваренная компания Anheuser-Busch отправляет на МКС несколько семян ячменя, чтобы изучить, как орбитальная среда влияет на их прорастание и солодование. Пивовары не оставляют надежд сделать Budweiser первым пивом на Марсе.

После запуска первую ступень ракеты Falcon 9 Block 5 постараются в очередной раз посадить на морскую платформу, чтобы снова использовать для вывода на орбиту космических аппаратов. Корабль Dragon должен вернуться на Землю примерно через месяц.

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