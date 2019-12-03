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Преподавателя нижневартовского техникума обвинили в непристойном поведении

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© admmegion.ru

© admmegion.ru

Учащиеся нижневартовского нефтяного техникума обратились к руководству этого учебного заведения с жалобой на их учителя и депутата Думы города Мегиона Таги-заде Халида Боюкага оглы.

В письме, копия которого оказалась в распоряжении URA.RU, студенты обвинили преподавателя по безопасности жизнедеятельности в непристойном поведении и попросили его заменить.

«Неоднократно было замечено: смотрел на интимные места девочек, доводит до слез, приглашает на отдельную сдачу практик, занижает оценки», — говорится в обращении.

В беседе с изданием директор техникума Анатолий Шавырин подтвердил, что получил письмо от учащихся и дал распоряжение о проведении проверки. Однако она не состоялась, поскольку педагог принес заявление об увольнении без объяснения причин.

Шавырин добавил, что до появления жалобы уже разговаривал с преподавателем по поводу этики общения со студентами.

Сам же Таги-заде заявил URA.RU, что увольняется из-за низкой зарплаты, а все обвинения в свой адрес опровергает и считает их политическим заказом. «Кто публично занимается политикой, на того выливаются помои», — сказал он.

Ранее сообщалось, что четыре выпускницы Российского государственного педагогического университета имени Герцена (РГПУ) обвинили депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского в сексуальных домогательствах.

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Комментарии (2)

  • Small 692b61d037
    Артём Коваленковчера, 19:36

    У депутатов так всегда, как только их пытаются привлечь к уголовной ответственности за реальные преступления, так это сразу политический заказ)))

  • Small default
    Михаил Морозоввчера, 20:11

    Лучше бы более важные уголовные дела расследовали , но не мне судить....

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