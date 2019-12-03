Умерла Лил Баб – одна из самых известных кошек Сети

Одна из самых известных кошек интернета — Лил Баб (Lil Bub) — умерла в возрасте восьми лет утром 1 декабря. О ее смерти сообщил в Instagram хозяин — музыкант Майк Бридавский.

«Утром в воскресенье 1 декабря 2019 года мы лишились самой чистой, самой доброй и самой магической жизненной силы на нашей планете. BUB была весела и полна любви, когда лежала с нами с нами в кровати субботним вечером, но внезапно тихо умерла во сне», — написал Бридавский.

Кошка страдала от болезни, разрушающей кости. По словам хозяина, смерть любимицы избавила его от трудного решения усыпить животное, которое со временем пришлось бы принимать.

Лил Баб имела аккаунт в Instagram и множество поклонников. Бридавский уверен, что кошка оказала влияние не только на его собственную жизнь, но и на людей, поддерживавших ее борьбу с болезнью, а также смогла привлечь внимание к проблемам бездомных животных. Именно благодаря Баб был создан «первый национальный фонд домашних животных с особыми потребностями».

Лил Баб участвовала в инновационных генетических и биологических исследованиях и помогла собрать более 700 тысяч долларов для нуждающихся животных, спасая их жизни.



«Она научила меня всему, что я знаю о настоящей любви, познакомила меня с женой Стейси, именно благодаря ей у нас есть прекрасные дети — Роско и Лула. Она была постоянным источником тепла и любви в нашей жизни в течение последних восьми лет», — признался Бридавский.

Болезнь не позволила Лил Баб по-настоящему стать взрослой кошкой. Ее нашли на улице, и в 2011 году о ней узнали в Сети. Огромные зеленые глаза на фоне маленького тела породили множество мемов. У кошки появился свой сайт, собственное шоу, она стала героиней книги и участницей музыкальных номеров известных исполнителей. Образ страдающего животного помог в сборе пожертвований на нужды бездомных и больных кошек и собак.

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