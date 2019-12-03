найти ×
   
  • USD
    64.41
  • EUR
    70.97
СохранитьСохранено0
×

101951

Вину за гибель SSJ-100 в Шереметьево возложили на командира экипажа

Small 85fd31f863
© "ВКонтакте"

© "ВКонтакте"

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о катастрофе пассажирского лайнера SSJ100 в мае 2019 года в аэропорту Шереметьево. Виновным в гибели 41 человека, по материалам следствия, является командир корабля Денис Евдокимов. Об этом сообщил информированный источник «Интерфакса».

«Следствие по делу завершено, адвокаты вскоре начнут знакомиться с его материалами», — цитирует агентство слова собеседника.

Евдокимов, по версии следствия, совершил преступление, предусмотренное частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц). Он «осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево» 5 мая после возвращения самолета в аэропорт вылета.

Как ранее отмечали в СК, действия Евдокимова, управлявшего самолетом, нарушали установленные правила и стали причиной разрушения воздушного судна и пожара на борту. В результате катастрофы погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Еще десять человек получили травмы различной степени тяжести.

Superjet-100 компании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск, 5 мая вернулся в аэропорт Шереметьево из-за неполадок и загорелся во время приземления. На борту находились пять членов экипажа и 73 пассажира, среди которых были трое детей.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Как неандертальцы делали клей
5014222читать позжечитаю позже
Здоровье
Британские ученые предложили наркотики для лечения алкоголизма
0116363читать позжечитаю позже

главное


Общество
Тесты
Тест: Взгляните на картину и узнайте своё будущее

Отвечайте интуитивно. То, что вы увидите первым делом, расскажет правду о вашем будущем.

214398285читать позжечитаю позже

Здоровье
Общество
Похудевшая на 88 кг бухгалтер пожаловалась на ухудшение сексуальной жизни21 августа

До похудения женщина весила 168 кг и употребляла 3500 калорий ежедневно.

7033718читать позжечитаю позже