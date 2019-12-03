Вину за гибель SSJ-100 в Шереметьево возложили на командира экипажа

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о катастрофе пассажирского лайнера SSJ100 в мае 2019 года в аэропорту Шереметьево. Виновным в гибели 41 человека, по материалам следствия, является командир корабля Денис Евдокимов. Об этом сообщил информированный источник «Интерфакса».

«Следствие по делу завершено, адвокаты вскоре начнут знакомиться с его материалами», — цитирует агентство слова собеседника.

Евдокимов, по версии следствия, совершил преступление, предусмотренное частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц). Он «осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево» 5 мая после возвращения самолета в аэропорт вылета.

Как ранее отмечали в СК, действия Евдокимова, управлявшего самолетом, нарушали установленные правила и стали причиной разрушения воздушного судна и пожара на борту. В результате катастрофы погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Еще десять человек получили травмы различной степени тяжести.

Superjet-100 компании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск, 5 мая вернулся в аэропорт Шереметьево из-за неполадок и загорелся во время приземления. На борту находились пять членов экипажа и 73 пассажира, среди которых были трое детей.