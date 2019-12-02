найти ×
   
  • USD +0.33
    64.41
  • EUR +0.43
    70.97
СохранитьСохранено0
×

1014031

Расформирована воинская часть, в которой солдат расстрелял сослуживцев

Small f1a6d446e0
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

Воинскую часть № 54110, в которой срочник из Тюмени Рамиль Шамсутдинов расстрелял 10 человек, расформировали.

Об этом сообщил URA.RU отец солдата Салим Шамсутдинов.

По его словам, о расформировании ему рассказала знакомая женщина из Забайкалья, где расположена воинская часть.

Он считает, в связи с этим возникнут затруднения в работе следствия. «Мне интересно, как теперь следователи собираются со свидетелями работать? Им придется по всей России ездить», — сказал изданию Шамсутдинов-старший.

Напомним, 25 октября во время смены караула Рамиль Шамсутдинов расстрелял личный состав подразделения немедленного реагирования воинской части 54160. В результате трагедии восемь человек погибли, еще двое — Владислав Шпак и Евгений Графов — были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Шамсутдинов был задержан и арестован Читинским гарнизонным военным судом, ему может грозить пожизненное заключение.

Как сообщал «Ридус», позже министр обороны Сергей Шойгу устроил разнос командирам Шамсутдинова за нарушения в работе с личным составом.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Тест: Взгляните на картину и узнайте своё будущее
214398285читать позжечитаю позже
Животные
Стая щенков атаковала кота в припадке страсти
390105427читать позжечитаю позже

главное


Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом

В тестировании участвовали 22 тысячи абонентов.

2343639читать позжечитаю позже

Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress28 марта

Хорошие аккумуляторы — не обязательно самые емкие и дорогие.

14041031читать позжечитаю позже