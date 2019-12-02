Избивавших 7-летнего сына супругов из-под Воронежа отправили в колонию

Суд в Воронежской области приговорил к разным срокам лишения свободы мужа и жену, которые в течение двух лет избивали и сажали на цепь своего 7-летнего сына.

Мужчину приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы, а женщину — к полутора годам.

Как сообщается на сайте регионального СУ СК РФ, житель города Лиски обвинялся в истязании и незаконном лишении свободы, а его супруга обвинялась по тем же статьям, а также в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Судом и следствием установлено, что в период с июня 2017 года по 3 июля 2019 года 29-летний мужчина совместно со своей 24-летней супругой систематически подвергали сына побоям, а также лишали его свободы.

Представитель следственного управления пояснил РИА Новости, что ребенка не только связывали веревкой и скотчем, но и сажали на цепь. В итоге мальчик не выдержал издевательств и сбежал к знакомым матери.

Ранее «Ридус» рассказывал о похожей истории, произошедшей на Кубани. В июле в поселении Великовечное Белореченского района местные жители обнаружили в магазине плачущего ребенка с цепью и замком. Мальчик рассказал, что сбежал из сарая, где его держал отец.

В результате в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы». Ребенка поместили в реабилитационный центр для оказания ему психологической помощи.

Мать 10-летнего Тихона подала в суд исковое заявление о восстановлении за ней прав на место жительства мальчика.

