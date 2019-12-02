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Пенсионера из Карелии осудили на 21 год колонии за убийство школьницы

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© pexels.com

© pexels.com

Верховный суд Карелии признал 60-летнего жителя поселка Рабочеостровский Кемского района виновным в убийстве и изнасиловании 12-летней девочки.

«Подсудимому назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщается на сайте СК РФ.

Судом и следствием установлено, что в сентябре 2018 года мужчина нанес девочке множество ножевых ранений и изнасиловал ее, после чего спрятал тело ребенка в лесу.

В сообщении отмечается, что в ходе расследования были проведены 32 судебные экспертизы, в том числе молекулярно-генетические и ольфакторные (экспертиза по запаху), а также допрошены свидетели.

После истечения срока заключения осужденный будет ограничен в свободе в течение еще двух лет, уточнили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Карелии. Суд также постановил взыскать с мужчины в пользу родителей девочки 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

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