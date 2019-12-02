«Мусорный» урок из прошлого века: как собирали вторсырье в СССР

Почти год назад в России стартовала «мусорная реформа». СМИ едва ли не каждый день пестрят сообщениями о необходимости раздельного сбора и переработки отходов. При этом в качестве примера эффективности такого подхода нам чаще всего приводят опыт США и Европы.

Брать пример с других, более успешных в использовании вторсырья стран, дело похвальное. Но иногда не лишне обратить внимание и на собственный опыт. Ведь существовавшая в эпоху СССР система раздельного сбора ТБО считалась одной из наиболее передовых в мире. «Ридус» выяснил, что из хорошо забытого старого может пригодиться сегодня в России.

Сдал 20 килограммов бумаги — спас дерево

Сбору вторсырья в Советском Союзе обучали со школьной скамьи. Каждый ребенок знал, что 20 килограммов макулатуры спасают одно дерево. Дважды в год пионеры сдавали на переработку старые тетради, ненужные книги, журналы и прочий бумажный хлам. Самые предприимчивые договаривались с соседями по дому, чтобы те не выбрасывали макулатуру, а отдавали им. Менее находчивые пионеры просто сметали все бумажные изделия, до каких только могли дотянуться. Нередко на переработку шли старинные издания, сохранившиеся от прабабушек и прадедушек, а еще — книги с денежными заначками родителей. В среднем на одного школьника выходило примерно 15 килограммов макулатуры в полгода.

Собравший больше всех бумаги пионер поощрялся почетной грамотой, а иногда и путевкой в летний лагерь. А школа за успешный сбор макулатуры получала от двух до двадцати копеек за килограмм.

К сбору макулатуры привлекались и взрослые. Для них создали систему обмена бумажного хлама на полезные вещи. Обычно при универмагах существовали пункты приема макулатуры, где за нее можно было получить какой-либо полезный товар. Бумажный мусор меняли на мыло, стиральный порошок, а главное — на зарубежную литературу. Кто тогда не зачитывался романами Джека Лондона, Эрнеста Хемингуэя или Уильяма Фолкнера?

Власти современной России также пытаются сформировать систему поощрений за сбор макулатуры. Недавно Госдума приняла закон, освобождающий россиян от НДФЛ при сдаче ненужной бумаги. Осталось только повсеместно открыть пункты приема, которых сейчас днем с огнем не найти, и тогда, вероятно, сбор макулатуры станет мейнстримом.

Металлолом, стеклянная тара и полиэтиленовые пакеты

Не менее активно советские люди занимались и сбором металлолома. Поскольку металлургия — важнейшая отрасль промышленности, то невыполнение плана по сбору втормета школой либо другой организацией грозило выговорами, а то и лишением премий. В ход шли старые батареи, металлические остовы детских колясок, кроватей и другие детали. Переработкой металлолома в Советском Союзе занимались два предприятия — Вторцветмет и Вторчермет.

Школьники, собравшие вторсырья больше всех, получали мороженое или билеты в кино, а взрослые — дополнительные выходные.

В наши дни сбор металла — прерогатива маргинальных слоев общества. Среди обычных граждан это, увы, считается чем-то зазорным.

Еще одной статьей бережного отношения к ресурсам и экологии был сбор стеклянной тары. За сдачу бутылок и банок платили наличные деньги. Молочная бутылка стоила 15 копеек, а пивная — от 12 до 20. Также собирались банки из-под соков, сметаны, майонеза и фруктового пюре. Их использовали либо для домашних заготовок, либо для повторного посещения магазина. Раньше, например, сметану часто разливали прямо за прилавком из огромных бидонов в принесенные покупателями банки.

А вот полиэтиленовых пакетов в СССР долгое время не было. В магазин ходили с авоськой. Это такая сеточка ручной работы, которая изготавливалась из капроновых ниток или синтетических шнурков.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров с авоськой из советского прошлого © instagram

Первые пакеты появились только в конце 70-х. Впрочем, какой-либо опасности для экологии они не представляли. Цветастые пакеты с изображениями западных брендов почему-то считались элементом престижа, и люди их, как правило, не выбрасывали, а хранили годами. Особенно пользовались популярностью те, что были с эмблемами «Адидас», «Вранглер» или «Мальборо».

Кстати, диковинные пакеты в Советском Союзе появлялись благодаря морякам дальнего плавания. За границей моряк покупал сотню пакетов с рекламой того же «Мальборо» всего-навсего за 10 долларов, а потом, вернувшись в Союз, сбывал их в порту фарцовщикам по 1,5—2 рубля за штуку. Для обычных граждан они уже стоили по 7—15 рублей.

Конечно, копировать на все сто процентов советский опыт не нужно. Но прививать бережное отношение к ресурсам с детства и популяризировать сбор вторсырья, наверное, стоит попробовать. А еще необходимо подумать над созданием четкой системой поощрений, чтобы у россиян наконец-то появился стимул к раздельному сбору отходов.

