Власти назвали размер компенсации семьям погибших в Забайкалье

По 60 тысяч рублей для оплаты похорон получат родственники погибших в аварии автобуса в Забайкалье от властей Сретенского района, где произошла трагедия. По последним данным, жертвами катастрофы стали 19 человек.

«Средства на погребение мы уже рассчитали. Эту нагрузку муниципалитет возьмет на себя — погребение, приобретение гробов, доставка тел погибших из морга к месту погребения», — цитирует ТАСС слова главы района Алексея Закурдаева.

Он добавил, что на компенсации из бюджета района будет выделено свыше одного миллиона рублей — по 60 тысяч на каждого погибшего.

В Забайкалье 1 декабря рейсовый автобус рухнул с моста на лед замерзшей реки.