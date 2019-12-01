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Ищущая диагноз в интернете врач скорой попала на видео

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скриншот

скриншот

Приехавшая в Братске на вызов к ребенку врач скорой помощи стала искать возможный диагноз в интернете.

Мать младенца запечатлела сотрудницу скорой на видео.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как врач изучает симптомы болезни с помощью интернета, а на постели лежит грудной ребенок, который, вероятно, и нуждался в медицинской помощи.

«При зондировании может быть микротравмирование», — зачитывает врач найденные в Сети рекомендации.

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