Ищущая диагноз в интернете врач скорой попала на видео

Приехавшая в Братске на вызов к ребенку врач скорой помощи стала искать возможный диагноз в интернете.

Мать младенца запечатлела сотрудницу скорой на видео.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как врач изучает симптомы болезни с помощью интернета, а на постели лежит грудной ребенок, который, вероятно, и нуждался в медицинской помощи.

«При зондировании может быть микротравмирование», — зачитывает врач найденные в Сети рекомендации.