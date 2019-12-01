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Российского борца Садулаева наказали за нарушение правил поведения и этики

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© EPA

© EPA

Олимпийский чемпион 2016 года и четырехкратный чемпион мира по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован на четыре месяца, сообщает международная федерация Объединенный мир борьбы (UWW).

Спортсмен наказан за нарушение правил поведения и этики.

Во время чемпионата мира в Нур-Султане, где Садулаев завоевал золотую медаль в весовой категории до 97 килограммов, он продемонстрировал футболку с портретом имама Шамиля, кавказского политического и военного деятеля. В федерации это расценили как «выражение политических и религиозных взглядов во время соревнований».

Сам борец отрицал любую демонстрацию, свидетельствующую о политических и религиозных убеждениях. Он также принес свои извинения и заявил, что его действия несовместимы с олимпийской хартией и уставом UWW, приводит сообщение федерации РИА Новости.

Дисквалификации Садулаева продлится до 21 января 2020 года. Кроме того, он оштрафован на 5 тысяч швейцарских франков.

Как сообщал «Ридус», в марте 2016 года УЕФА оштрафовал на 5 тысяч евро футболиста «Локомотива» Дмитрия Тарасова за демонстрацию майки с портретом президента РФ Владимира Путина.

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