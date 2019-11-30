Международное жюри признало «Алые паруса» лучшим праздником в мире

Ежегодно проходящий в Санкт-Петербурге праздник выпускников «Алые паруса» был удостоен главной награды в номинации Iconic Event Award 2019 на престижном конкурсе Best Event Awards World.

В активе этого проекта также две серебряные статуэтки в номинациях Best Musical Event 2019 и Best Bea World Agency 2019.

Как сообщает газета «Известия», члены международного жюри оценили общую атмосферу и креативность идеи, а также безупречное исполнение, технологические инновации и вовлеченность участников мероприятия.

В 2016 году «Алые паруса» уже были отмечены первым призом в номинации Best public event.

Этот праздник выпускников уже давно приобрел статус международного. В этом году шоу в режиме онлайн посмотрели более 10 млн человек, пишет издание. Наблюдать за происходящим можно было не только в прямом эфире Пятого канала, но также в соцсетях и на официальном сайте.

Ранее «Ридус» писал о том, что юбилейный праздник выпускников школ «Алые паруса» прошел в Санкт-Петербурге в ночь с 23 на 24 июня 2018 года. Яркую шоу программу мероприятия посмотрели до 80 тысяч человек: среди зрителей — россияне из 31 региона страны и иностранцы.

Впервые бригантина под алыми парусами появилась на Неве в 1968 году.

Праздник выпускников внесен в реестр мирового событийного туризма: мероприятие рекомендуют к посещению в 20 европейских странах.