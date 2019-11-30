Российская туристка рассказала об унижениях в тайской тюрьме

Жительница Петербурга Валентина Андрееева, задержанная в Таиланде за приобретение в аптеке запрещенного препарата, рассказала об ужасных условиях содержания в местной тюрьме.

По ее словам, она провела за решеткой лишь два дня, хотя должна была находиться там до сих пор в ожидании суда.

«Когда находилась в тюрьме, я пыталась связаться с консулом, ходила с этой просьбой к начальнице», — поделилась Андреева с Telegram-каналом издания 78.ru.

Она заявила, что заключенных в тайской тюрьме пытаются унизить и сделать более послушными, поэтому к начальству нужно заходить исключительно на коленях. «Я в дверь заходила, заползая на коленях, — призналась девушка. — Такого унижения я еще никогда не испытывала».

Как пишет издание, Андрееву задержали на Пхукете из-за того, что она купила в аптеке лекарство Alprazolam, которое считается в Таиланде наркотиком. Этот препарат понадобился девушке после того, как в контактном зоопарке ее укусила обезьяна.

В итоге Андрееву выпустили на свободу под залог, однако она должна оставаться в Таиланде до суда. Сколько ей еще предстоит находиться в этой стране, девушка не знает.