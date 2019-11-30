Российская туристка рассказала об унижениях в тайской тюрьме
- 30 ноября 2019, 21:46
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Жительница Петербурга Валентина Андрееева, задержанная в Таиланде за приобретение в аптеке запрещенного препарата, рассказала об ужасных условиях содержания в местной тюрьме.
По ее словам, она провела за решеткой лишь два дня, хотя должна была находиться там до сих пор в ожидании суда.
«Когда находилась в тюрьме, я пыталась связаться с консулом, ходила с этой просьбой к начальнице», — поделилась Андреева с Telegram-каналом издания 78.ru.
Она заявила, что заключенных в тайской тюрьме пытаются унизить и сделать более послушными, поэтому к начальству нужно заходить исключительно на коленях. «Я в дверь заходила, заползая на коленях, — призналась девушка. — Такого унижения я еще никогда не испытывала».
Как пишет издание, Андрееву задержали на Пхукете из-за того, что она купила в аптеке лекарство Alprazolam, которое считается в Таиланде наркотиком. Этот препарат понадобился девушке после того, как в контактном зоопарке ее укусила обезьяна.
В итоге Андрееву выпустили на свободу под залог, однако она должна оставаться в Таиланде до суда. Сколько ей еще предстоит находиться в этой стране, девушка не знает.
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