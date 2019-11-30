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Соловьев призвал кастрировать всех педофилов

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© youtube.com

© youtube.com

Для всех граждан, совершающих сексуальное насилие в отношении детей, в России нужно ввести кастрацию, заявил телеведущий Владимир Соловьев

Так он отреагировал на новость о зверском изнасиловании 9-летней девочки в Краснодарском крае.

«Кастрировать таких надо. И лучше прямо по шею», — написал Соловьев в своем telegram-канале. Он убежден, что принудительную кастрацию педофилов нужно ввести в России как можно скорее, чтобы педофилы боялись совершать подобные преступления.

Как сообщает Readovka, 9-летняя жительница хутора Родниковский Новокубанского района Краснодарского края была изнасилована и жестоко избита пьяным отчимом ее подруги. В итоге девочку нашли в выгребной яме общественного туалета, куда ее бросил насильник.

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Комментарии (5)

  • Small default
    Юрий Цаплинвчера, 19:12

    Конечно поддерживаю предложение В.Соловьева о о принудительной кастрации всех педофилов. Хотя юридически это сделать нереально, но считаю по факту это вполне гуманно.

  • Есть ответы (1)
  • Small 099e8b8b51
    Ilya Abrosimovвчера, 19:24

    Конечно, так и с ними и надо. Может другие педофилы задумаются чтобы не насиловать людей

  • Small 57029e1757
    Sergey Muzychenkoсегодня, 00:12

    Это не решение проблемы! Перестанет насиловать начнёт убивать!

  • Small 5f805870c2
    Alexey Lordovсегодня, 00:38

    Согласен с Владимиром. И так же садить в одиночку-камеру пожизненно!

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