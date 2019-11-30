Соловьев призвал кастрировать всех педофилов

Для всех граждан, совершающих сексуальное насилие в отношении детей, в России нужно ввести кастрацию, заявил телеведущий Владимир Соловьев

Так он отреагировал на новость о зверском изнасиловании 9-летней девочки в Краснодарском крае.

«Кастрировать таких надо. И лучше прямо по шею», — написал Соловьев в своем telegram-канале. Он убежден, что принудительную кастрацию педофилов нужно ввести в России как можно скорее, чтобы педофилы боялись совершать подобные преступления.

Как сообщает Readovka, 9-летняя жительница хутора Родниковский Новокубанского района Краснодарского края была изнасилована и жестоко избита пьяным отчимом ее подруги. В итоге девочку нашли в выгребной яме общественного туалета, куда ее бросил насильник.