Фейки недели: ИГИЛовец с рязанской физиономией и избиение актера Гришечкина

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.

ИГИЛовец с рязанской физиономией

В ноябре в Сети появилось видео чудовищной казни похожего на араба мужчины некими вооруженными людьми. Действие, по всей видимости, происходит в сирийской пустыне. Мужчину сначала забивают молотом, потом отрезают ему голову, руки, подвешивают за ноги и сжигают. Садисты без акцента говорят по-русски, а из их проигрывающего устройства доносится песня со словами «снимаю с плеч тяжелый автомат, стреляю в сына, потом стреляю в мать».

Журналист «Новой газеты» Денис Коротков предполагает, что избивающие — это бойцы частной военной структуры «ЧВК Вагнера».

На видео все участники жестокой расправы закрывают лица, но один из них почему-то решил пренебречь данной мерой. Коротков воспользовался приложением FindClone, которое позволяет находить странички людей в социальной сети «ВКонтакте» по фотографии. Загрузив изображение неосторожного боевика через сервис, журналист выяснил, что человек на видео — это Станислав Д. (настоящие имя и фамилию бойца «Новая газета» не указала — прим. ред.), который будто бы служил в разведке «ЧВК Вагнера».

Конечно, можно предположить, что произошло редкое совпадение, и обнаруженный программой «двойник» человека с видео случайно оказался наемником с несколькими командировками в Сирию. Но вероятность такого совпадения крайне мала, — пишет Денис Коротков.

В конце материала журналист утверждает: пока готовился в Сети появилось фото с места расправы, где наемники с уже открытыми лицами позируют на фоне подвешенного обезглавленного тела.

«Мы надеемся установить их имена с помощью наших читателей», — заключил Денис Коротков.



Впрочем, предположения Короткова — это всего-навсего предположения и ничего более. Очевидно, что на размещенные в Сети видео и фото должны обратить внимание правоохранительные органы и провести тщательное расследование. Однако издание «Накануне.ру» поспешило обвинить журналиста в намеренной лжи. В частности, в СМИ говорится, что фотография с позирующими на фоне тела садистами — грубая подделка. Первоисточником данной информации служит сообщество «ЧВК Вагнера — военное обозрение».

Федеральное агентство новостей (ФАН) пошло еще дальше и заподозрило Короткова в сотрудничестве с ИГИЛ («Исламское государство» — запрещенная в РФ террористическая организация). В качестве доказательства ФАН опубликовало видеоинтервью с якобы бывшим членом ИГИЛ. Молодой человек рассказал, что Коротков контактировал с представителями «Исламского государства» под прикрытием спецслужб США.

Отметим, что ФАН входит в медиахолдинг петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. СМИ считают, что именно Пригожин спонсирует «ЧВК Вагнера».



У интернет-пользователей интервью Федерального агентства новостей вызвало гомерический хохот. Люди уверены, что видео — фейк. Во-первых, физиономия «террориста», которого ФАН представляет как человека восточного, выдает в нем жителя Рязани или любого другого населенного пункта средней полосы России. А во-вторых, акцент «члена ИГИЛ» вряд ли можно назвать кавказским, азиатским или ближневосточным. Скорее всего, это пародия на некоего иностранца, изъясняющегося по-русски с акцентом, причем не самая талантливая.

Ямпольская против «Театра.doc»

Депутат Госдумы Елена Ямпольская обратилась в полицию с просьбой проверить на антироссийскую пропаганду несколько спектаклей «Театра.doc», сообщила в четверг «Новая газета».

Речь идет о постановках «Война близко», «Выйти из шкафа» и «Рейв 228».

Однако, по словам Ямпольской, в правоохранительные органы она на самом деле не обращалась и проверять «Театр.doc» не просила.

«Поступившее в комитет обращение граждан было переслано для рассмотрения по компетенции. Этот порядок прописан в федеральном законодательстве. Лично от меня никаких заявлений ни в полицию, ни в прокуратуру не поступало. Так же, как и просьб о проведении проверки театра. Это ложь», — заявила парламентарий на своей странице в Facebook.



Вместе с тем, полиция начала проверку вышеперечисленных спектаклей и без всяких на то указаний со стороны Елены Ямпольской. Постановки проанализируют на наличие пропаганды терроризма, гомосексуализма и наркотиков. Сейчас «Театр.doc» пытается объяснить полицейским, что такой пропаганды в спектаклях нет.

Избиение звезды сериала «Солдаты»

И напоследок — новость об избиении актера Вячеслава Гришечкина, известного по сериалам «Солдаты» и «Марш Турецкого». В пятницу Telegram-канал Mash сообщил, что на Гришечкина напал 24-летний Джимшид Б., которому актер помогал с регистрацией в Москве. Инцидент, уточняют авторы новости, произошел прямо в квартире Вячеслава. В результате актер оказался в больнице, а Джимшид скрылся.

Позже Гришечкин выступил с опровержением информации СМИ.

«Это бред сивой кобылы. Я не знаю, откуда это взялось, у меня всё в порядке. Я дома, не в больнице. Я жив-здоров, и завтра у меня спектакль в Петербурге», — приводит слова актера «360».

При этом Вячеслав подтвердил, что действительно помогал 24-летнему Джимшиду с регистрацией. Парень приехал из Туркменистана и является студентом актера.